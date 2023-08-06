فيديو اليوم من مهرجان قرطاج: بعد حفلة راغب علامة الصابوات في انتظار أصحاب السيارات

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لقيام بلدية قرطاج بوضع " الصابوات" في عجلات سيارات لم تحترم الرصيف.

وبعد الاستمتاع بحفلة الفنان اللبناني راغب علامة صدم أصحاب السيارات بتلك " الصابوات"

وكان السوبر ستار اللبناني راغب علامة عاش علاقة استثنائية وقصة مثيرة مع الجمهور التونسي يشهد على تفاصيلها المسرح الروماني بقرطاج حيث كتب فصلا جديدا منها الليلة الماضية (5 أوت) ضمن فعاليات الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي في سهرة متميزة نقلت فعالياتها مباشرة على القناة الوطنية الأولى للتلفزة التونسية.

الفنان راغب علامة استقبل جمهوره على إيقاعات أغنيته "يغيب" التي أطلقها منذ 10 سنوات.



وأمام إقبال جماهيري غفير كان قد توافد على المسرح الروماني بقرطاج منذ حوالي الساعة الخامسة مساءً وظل ماكثا في طوابير طويلة إلى حين فتح أبواب الدخول في حدود الساعة السابعة مساءً، جاد راغب علامة أيضا على جمهوره من عشاق الأغنية الشرقية بأغانيه الرومنسية والإيقاعية، حيث أدى باقة من أغانيه القديمة والجديدة ناهزت 25 أغنية ألهبت حماسة معجبيه منها بالخصوص "انا اسمي حبيبك" و"تعاليلي" و"فورا غرام" و"اللي باعنا" و"سهروني" و"استمارة ستة" التي افتتح بها حفل الدورة الماضية من المهرجان قبل إطلاقها على يوتيوب.ولم يهدأ الجمهور طيلة الحفل واكتسحت أصوات الحاضرين، وأغلبهم من النساء، أرجاء المسرح مردّدة مع مع السوبر ستار راغب علامة أغانيه التي أداها على المسرح على غرار "قلبي عشقها" و"بنت السلطان" و"مغرم يا ليل" و"توأم" وغيرها من الأغاني التي صنعت في التسعينات أمجاد هذا الفنان اللبناني ذو الحضور الركحي المتميز. وتفاعل الفنان كعادته بشكل كبير مع جمهوره وعشاق فنه، والتقطت له عديد الصور مع المعجبات به كما تم إهداؤه الجبة التونسية والشاشية التي حملت اسمه حبا لهذا الفنان الذي تربطه بتونس علاقة كبيرة منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، والذي تتميز حفلاته سواء على ركح قرطاج أو في مختلف الجهات التونسية بطابع خاص وحضور جماهيري لافت.