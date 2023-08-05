الطبوبي: 'الدولة لا تُدار بهتك الأعراض ولا يجب تخوين وتجريم الجميع'

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت 05 أوت 2023، أن المنظمة الشغيلة ليست منظمة حزب سياسي.



وفي كلمة له خلال إحياء ذكرى 5 أوت 1947، قال الطبوبي إن الاتحاد له رؤية ويتمتع بنضج سياسي لقراءة الواقع، مشددا على أنه لا يمكن فصل السياسي والإقتصادي والإجتماعي.





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