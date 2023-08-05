الطبوبي: 'الدولة لا تُدار بهتك الأعراض ولا يجب تخوين وتجريم الجميع'

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت 05 أوت 2023، أن المنظمة الشغيلة ليست منظمة حزب سياسي.
وفي كلمة له خلال إحياء ذكرى 5 أوت 1947، قال الطبوبي إن الاتحاد له رؤية ويتمتع بنضج سياسي لقراءة الواقع، مشددا على أنه لا يمكن فصل السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
وفي كلمة له خلال إحياء ذكرى 5 أوت 1947، قال الطبوبي إن الاتحاد له رؤية ويتمتع بنضج سياسي لقراءة الواقع، مشددا على أنه لا يمكن فصل السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
وعبر الطبوبي عن تمسك الاتحاد بكل الاتفاقيات الموقعة مع جميع الحكومات المتعاقبة، مبينا أنه إذا كان هناك تراجع، فخيار الاتحاد هو النضال السلمي والمدني الذي يستجيب للقوانين المنظمة للدولة.
وأضاف أن الحديث عن السيادة الوطنية ليس شعارا فقط، موضحا أن السيادة الوطنية تتمثل في كيفية تكوين ثروة بما يُخول لتونس أن يكون لها وزنا دوليا.
وقال 'نريدها دولة قانون ومؤسسات وليس دولة مناكفات ومهاترات... نريدها دولة لكل التونسيين... نريد خطابا لخلق الثروة.
وصرّح أنه لا يجب تخوين وتجريم وهتك أعراض الجميع، وقال 'ما هكذا تُدار الدولة... الدولة لا تدار بهتك الأعراض'.
سنكون قوة نضال من أجل الإستحقاقات الوطنية والإجتماعية ومنفتحون على من يريد بناء جسور التواصل
وعبّر الطبوبي عن انفتاح المنظمة على كل من يريد بناء جسور التواصل.
وقال نور الدين الطبوبي 'أيادينا ممدودة لكل من يريد بناء جسور التواصل من أجل غد أفضل'.
وشدد على أن الاتحاد سيبقى قوة خير وبناء وروح مسؤولية، مضيفا أن الاتحاد سيكون كذلك قوة احتجاج ونضال من أجل الإستحقاقات الوطنية والإجتماعية كلفنا ذلك ما كلفنا وفق تعبيرة.
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