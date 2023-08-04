صورة اليوم من بنزرت: شاطئ مؤجر ...ممنوع المرور ‎

نشرت الجمعة 4 أوت، جمعية رياضة الغوص والبيئة ببنزرت صورة من شاطئ سيدي سالم بالجهة خلف أحد النزل المعروفة لحواجز تم وضعها على الشاطئ من طرف أحد أصحاب واقيات الشمس لمنع المصطافين من المرور أمامها.

وعلقت الجمعية بالقول " اليوم في بنزرت يتم وضع حواجز لمنعنا من المرور أمام شواطئهم المهيئة" وقد خلفت الصورة موجة من التعليقات المستهجنة لما وصفوها حالة الفوضى والاستغلال العشوائي للشواطئ.

