أمين علولو: “40 ألف مهندس و4 آلاف طبيب غادروا البلاد منذ سنة 2015”

قال أمين علولو رئيس جمعية التونسيين بالمدارس الكبرى “ATUGE” اليوم الجمعة 4 أوت 2023، إن التظاهرة التي انتظمت نهاية الأسبوع الفارط بالاشتراك بين 6 جمعيات مكنت من تجميع 750 شخصا من بين الكفاءات التونسية بالخارج.



وأضاف رئيس جمعية التونسيين بالمدارس الكبرى “ATUGE”، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو على اذاعة Express FM، أن هذه التظاهرة ليست إلا نقطة بداية، وستكون هناك مواصلة لخلق تحالف استراتيجي، والعمل سويا، وتحمل المسؤولية لمجابهة التحديات التي تمر بها تونس خاصة وأن الكفاءات التونسية بالخارج تملك جزء من الحل، حسب تعبيره.





“تونس تحتاج إلى الخروج من القرن الـ 20 ودخول القرن الـ 21”

وأشار إلى أن “حوالي 40 ألف مهندس و4 آلاف طبيب غادروا البلاد منذ سنة 2015، وهذا رقم كبير، ينضاف إلى عدد مماثل موجود من قبل في الخارج”، وأوضح أن التونسيين بالخارج يحسون بالمسؤولية تجاه البلاد.وتابع قائلا “إن ترابط الأجيال، وتشبيك العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج والداخل لا يمكن إلا أن يخلق ثراء ويزيد في القيمة المضافة لهذه الكفاءات وللبلاد ككل”.وأوضح أمين علولو أنه من الضروري هيكلة تحالف الجمعيات المعنية بالتونسيين بالخارج، وتظافر كل الجهود والعمل بالتنسيق مع كل الجهات المتدخلة والحفاظ على الانفتاح على التعاون مع كل الراغبين في ذلك، لتحقيق الإفادة وخدمة مصلحة البلاد.وقال إن تحالف الجمعيات يعمل على أن يكون قوة دفع واقتراح، خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية حول التونسيين بالخارج التي تعمل الحكومة على وضعها وذلك بهدف خلق تغيير جذري بعيدا عن أي إجراءات بسيطة وترقيعية.وأضاف “تونس تحتاج إلى الخروج من القرن الـ 20 ودخول القرن الـ 21، والانفتاح على العالم”، وأفاد بأنه يتم التفكير في تنظيم تظاهرة تمتد على شهرين أو أكثر، في عدة بلدان ويكون الهدف منها تشبيك العلاقات بين الكفاءات التونسية المتواجدة في كل بلد”.وأشار إلى “ضرورة العمل على خلق فرص جديدة للشركات والكفاءات التونسية وتحفيز الاستثمار الخارجي، وإتاحة الفرصة حتى تكون الكفاءات التونسية بالخارج جزء فاعلا ولا يتجزأ من البلاد”.