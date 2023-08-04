الشابي: ''تونس في حالة تفكك وفي حاجة الى حكومة إنقاذ تشارك فيها مختلف القوى السياسية..''

جدّد رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي مطلب الجبهة المتعلق بحكومة انقاذ وطني منبثقة عن حوار وطني لا يشمل رئيس الجمهورية قيس سعيد، باعتباره كان قد رفض مبادرات حوار سابقة بينها تلك التي قادها اتحاد الشغل مع عدد من المنظمات المتحصلة ايضا على جائزة نوبل للسلام، وفق تعبيره.



واعتبر الشابي في السياق ذاته، ان ''تونس في حالة تفكك وفي حاجة الى حكومة إنقاذ تشارك فيها مختلف القوى السياسية وتحظى بسند سياسي حتى لا تكون معزولة، بل تكون قادرة على إنقاذ البلاد من الازمات التي تعيشها''، وفق تعبيره.





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وقال الشابي خلال ندوة صحفية "إن التوقيت الذي اختاره رئيس الجمهورية لتغير رئيسة الحكومة نجلاء بودن بأحمد حشاني رئيسا جديدا للحكومة غير مبرر ويؤكد إستمرار سعيد في الحكم الفردي وهو ما ترفضه جبهة الخلاص الوطني''.



وأضاف الشابي ''انه كان من المفروض ان اي تغيير حكومي لا بد ان تسبقه مشاورات بين مختلف القوى السياسية''.



وبخصوص شخصية رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، قال الشابي "ان هذه الشخصية التي تم اختيارها غير معروفة ونكرة في الأوساط السياسية".



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قرّر مساء يوم الثلاثاء إنهاء مهام نجلاء بودن رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها''.

المصدر موزاييك