الدزيري: تطهير الادارة أمر ضروري فقطع الماء والكهرباء وارتفاع اسعار بعض المواد مؤامرة من جزء في الادارة ‎

أكد الجمعة 4 أوت، كرونيكور اذاعة أي أف ام نجيب الدزيري على انه خلال العشر سنوات الماضية تم تعيين مسؤولين في الادارة //موش في المستوى ومن غير كفاءة//.وقال الدزيري " ان هناك حقيقة موضوعية وهي ان هناك جزء من الادارة يضعون العصا في العجلة" معتبرا ان تطهير الادارة أمر ضروري وهو ما دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد للتصريح بذلك خلال موكب تسلم رئيس الحكومة الجديد لمهامه".وتابع قائلا ان الازمات المختلفة من قطع الماء والكهرباء وارتفاع اسعار بعض المواد وغيرها هي مؤامرة من أطراف في الادارة لكن الرئيس قيس سعيد يمضى قدما في تطهير الادارة.