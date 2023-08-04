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الدزيري: تطهير الادارة أمر ضروري فقطع الماء والكهرباء وارتفاع اسعار بعض المواد مؤامرة من جزء في الادارة ‎

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 08:34 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أكد الجمعة 4 أوت، كرونيكور اذاعة أي أف ام نجيب الدزيري على انه خلال العشر سنوات الماضية تم تعيين مسؤولين في الادارة //موش في المستوى ومن غير كفاءة//.
وقال الدزيري " ان هناك حقيقة موضوعية وهي ان هناك جزء من الادارة يضعون العصا في العجلة" معتبرا ان تطهير الادارة أمر ضروري وهو ما دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد للتصريح بذلك خلال موكب تسلم رئيس الحكومة الجديد لمهامه".
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وتابع قائلا ان الازمات المختلفة من قطع الماء والكهرباء وارتفاع اسعار بعض المواد وغيرها هي مؤامرة من أطراف في الادارة لكن الرئيس قيس سعيد يمضى قدما في تطهير الادارة.
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وعبّر الدزيري عن تفاؤله بقرارات رئيس الجمهورية والخطوات التي يقوم بها وقال " كل ما يقوم به رئيس الجمهورية يقوم به من أجل الشعب وهناك فقط بعض التعطيلات الاقتصادية التي سيتم معالجتها.
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وختم الدزيري مداخلته قائلا " الامور منظمة، المجرمين بش يمشيو للحبس والزوالي امورو بش تتفرهد وماشيين للخير واضرب يا طبال ما ثمة كان الخير".
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