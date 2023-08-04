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بسبب استعماله لسيارة وظيفية: تقديم كاتب عام أحد البلديات بسيدي بوزيد للقضاء

المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي
Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 08:28 قراءة: 0 د, 39 ث
      
افاد المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي في تصريح لباب نات" ان النيابة العمومية اذنت بتقديم كاتب عام أحد البلديات بولاية سيدي بوزيد و المكلف بتسير ادارة شؤون البلدية المذكورة على القضاء و ذلك من اجل شبهة مخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر و استغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه بمخالفة التراتيب و ذلك على خلفية ضبطه يستعمل السيارة الوظيفية لرئيس البلدية المذكورة بدون وجه حق لقضاء شؤونه الخاصة و الواقع تأمينها بالمستودع البلدي منذ قرار حل المجالس البلدية في مخالفة للقرارلت و التراتيب المنطبقة قانونا .

وأكد محدثنا انه تم ايضا الإذن بإرجاع السيارة الى المستودع البلدي الذي سبق ان تم تأمينها به .
و سيقع إحالة المحضر لاحقا على أنظار النيابة العمومية لإتخاذ ما تراه مناسبا.
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