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في لقائه بالمنصف الكشو... رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة أن ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها،

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 20:42 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، لدى اجتماعه برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو، مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.
وأكد رئيس الجمهورية مجددا ضرورة أن ينخرط القضاة اليوم في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، لافتا الى أهمية استقلالية القضاء والقضاة في اطار مسؤوليتهم في فرض احترام القانون، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وشدد في هذا السياق على ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشرسنوات تنتقل من طور إلى آخر بحجة احترام الاجراءات، من اجل تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب.


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