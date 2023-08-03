وزارة التجارة تحدّد هوامش الرّبح القصوى لبيع المياه المعدنية

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن تحديد هوامش الربح القصوى للمياه المعدنية، وذلك بداية من الجمعة 4 أوت 2023، بهدف التحكم في الأسعار وضمان شفافيتها بمسالك التوزيع والتصدي للزيادات المشطة في مستوياتها بما يمكن من مزيد دعم المقدرة الشرائية للمواطن.



وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها، الخميس، أنّ هوامش الربح القصوى ستكون في حدود 15 بالمائة على مستوى التوزيع بالجملة و20 بالمائة على مستوى التوزيع بالتفصيل يضاف اليها 50 مليما عند بيع المياه المعدنية مبردة عند الاقتضاء.





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