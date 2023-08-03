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وزارة التجارة تحدّد هوامش الرّبح القصوى لبيع المياه المعدنية

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 16:59 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن تحديد هوامش الربح القصوى للمياه المعدنية، وذلك بداية من الجمعة 4 أوت 2023، بهدف التحكم في الأسعار وضمان شفافيتها بمسالك التوزيع والتصدي للزيادات المشطة في مستوياتها بما يمكن من مزيد دعم المقدرة الشرائية للمواطن.

وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها، الخميس، أنّ هوامش الربح القصوى ستكون في حدود 15 بالمائة على مستوى التوزيع بالجملة و20 بالمائة على مستوى التوزيع بالتفصيل يضاف اليها 50 مليما عند بيع المياه المعدنية مبردة عند الاقتضاء.

...

وشدّدت على ان لا تتجاوز الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية سعة نصف لتر 500 مليم للعادي و550 مليما للمبرد، في حين حددت أسعار بيع سعة اللتر ونصف بمبلغ 750 مليما للعادي و800 مليم للماء المبرد. كما أقرت ان لا تتخطى أسعار بيع قوارير المياه بسعة 2 لتر مستوى 900 مليم و950 مليما للماء المبرد.

ودعت الوزارة كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية الى الالتزام بالهوامش والاسعار المحددة والتعامل بالمسالك المنظمة واحترام واجب الفوترة وشروطها القانونية والاستظهار بالفواتير عند كل عملية مراقبة.

وأوضحت أنّ كلّ مخالف لهذه التّسعيرة يعرض نفسه لأقصى العقوبات طبقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.

وحثّت وزارة التجارة المواطنين على معاضدة جهودها لتطبيق هذه الاسعار والتبليغ على التجاوزات التي تتم معاينتها.


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