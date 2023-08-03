غداً... خلايا رعدية مع أمطار محليا غزيرة ورياح قوية إلى قوية جدا

يتميز الوضع الجوي بداية من ظهر يوم الغد الجمعة 04 أوت 2023 بظهور خلايا رعدية نشطة بالشمال وبعض مناطق الوسط تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بكميات تتراوح بين 20 و 40 مليمترا بمناطق الشمال ومحليا بجهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.



كما تسجل الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة يوم السبت 05 أوت 2023 مع هبوب رياح قوية إلى قوية جدا قرب السواحل وبالجنوب حيث تتراوح سرعتها بين 50 و 70 كلم/س وتصل مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات مع رياح رملية بالجنوب حيث تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 400 مترا .