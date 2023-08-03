Babnet

أريانة: حجز 53 صفيحة مخدرات كانت معدة للترويج

صورة توضيحية
Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 12:18 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية اريانة المدينة واعوان مركز الامن الوطني بأريانة العليا ومركز الامن الوطني اريانة المدينة ،أمس من حجز كمية هامة من مخدر الزطلة اثر مداهمة لاحد المنازل بالجهة.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة مفادها تعمّد أحد الشبان ترويج المخدّرات بجهة أريانة.

...

وعلى الفور وبالتنسيق مع أعوان مركز الامن الوطني باريانة العليا ومركز الامن الوطني اريانة المدينة أمكن التعريف بهوية المظنون فيه وتحديد مقر إقامته ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى محل سكنى المعني، أين عُثر خلال تفتيشه على 53 صفيحة من مخدّرالزطلة.
باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بإدراج المروّج بالتفتيش من أجل "مسك وترويج مادة مخدّرة مدرجة بالجدول 'ب' " وحجز الكمية المذكورة والأبحاث متواصلة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270940


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 03 أوت 2023 | 16 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:26
16:13
12:33
05:26
03:46
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet38°
38° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
34°-25
30°-25
31°-25
32°-24
  • Avoirs en devises
    23110,2

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37522 DT        1$ =3,08428 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   1480,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*