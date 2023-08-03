أريانة: حجز 53 صفيحة مخدرات كانت معدة للترويج

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية اريانة المدينة واعوان مركز الامن الوطني بأريانة العليا ومركز الامن الوطني اريانة المدينة ،أمس من حجز كمية هامة من مخدر الزطلة اثر مداهمة لاحد المنازل بالجهة.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة مفادها تعمّد أحد الشبان ترويج المخدّرات بجهة أريانة.





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وعلى الفور وبالتنسيق مع أعوان مركز الامن الوطني باريانة العليا ومركز الامن الوطني اريانة المدينة أمكن التعريف بهوية المظنون فيه وتحديد مقر إقامته ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى محل سكنى المعني، أين عُثر خلال تفتيشه على 53 صفيحة من مخدّرالزطلة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بإدراج المروّج بالتفتيش من أجل "مسك وترويج مادة مخدّرة مدرجة بالجدول 'ب' " وحجز الكمية المذكورة والأبحاث متواصلة.