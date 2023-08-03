الخبير الاقتصادي بسام النيفر: أهم إشكال يواجه الاقتصاد التونسي هي قلة موارد العملة الأجنبية

اعتبر الخبير الاقتصادي بسام النيفر في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 4 أوت 202 أنه على رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني العمل على حل الإشكاليات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط، وأن أهم إشكال يواجه الاقتصاد التونسي هي قلة موارد العملة الأجنبية.



وأشار في هذا الصدد إلى أن الأرقام المسجلة إلى نهاية شهر ماي الفارط تبين أن ميزان الدفوعات بالعملة الصعبة سجل عجزا كبيرا يقدّر ب1.2 مليار دينار في حين تم تسجيل خلال نفس الفترة من سنة 2022 عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار.





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وفسر الخبير الاقتصادي هذا العجز بعدم قدرة الدولة على تعبئة مواردها من العملة الصعبة مما يجعل هذا الملف على رأس أولويات الحكومة من خلال البحث عن تمويلات سواء من صندوق النقد الدولي أو غيره.



كما اعتبر أنه على الحكومة البحث عن حلول لعودة إنتاج الفسفاط بنسق طبيعي باعتباره قادر على توفير موارد هامة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضرورة حل الإشكالات المتعلقة بشركات البيئة المضربة عن العمل.



ويرى النيفر، أنه يجب البحث عن أفكار وحلول جديدة يتم تضمينها في قانون المالية لسنة 2024 بهدف دفع الاقتصاد خلال السنة القادمة ومواجهة التحديات وخلاص الديون.



ودعا إلى الشروع في الإصلاحات الاقتصادية وخاصة الجانب التشريعي وإصلاح ملف الأعمال وفتح الاقتصاد والمنافسة وإصلاح الإدارة وحوكمة المؤسسات العمومية.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد قرر مساء الثلاثاء 1 أوت 2023، إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.