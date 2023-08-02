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مهرجان الحمامات: إلغاء عرض الفنانة المالية فاتوماتا دياوارا

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 20:19 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت إدارة مهرجان الحمامات الدولي إلغاء حفل الفنانة المالية فاتوماتا دياوارا، المبرمج يوم الخميس 3 أوت 2023 ضمن فعاليات الدورة 57 للمهرجان الحمامات الدولي.
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وقال إدارة المهرجان في بلاغ، إنّها تلقت بريدا إلكترونيا صادرا عن إدارة أعمال فاتوماتا دياوارا يتضمن ملفاً طبياً يفيد بتعكر مفاجئ لحالتها الصحية ويلزمها عدم السفر، وأنّه يتعذر على الفنانة إحياء الحفل المبرمج في سهرة الخميس.
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كما أعلنت إدارة المهرجان أنه بإمكان كل من اقتنى تذكرة للعرض استرجاع ثمنها عن طريق الاتصال بإدارة المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون٬ بداية من يوم الاثنين 7 أوت٬ من الساعة التاسعة صباحاً إلى حدود الساعة الخامسة مساءً.


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