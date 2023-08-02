رئيس غرفة المخابز المصنفة: اليوم عندنا عيد وبحياة راس سيّد الرئيس وربي يطول في عمرو أزمة الخبز انتهت ‎

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قال الخميس 27 جويلية 2023، إنّه "لا بدّ من اتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بالخبز فهي مسألة حيوية" وفق قوله، مشيرًا إلى أنّ هناك نصوصًا تتعلق بالخبز وبتصنيفه، داعيًا إلى التخلّي عن مسألة المخابز المصنفة والأخرى غير المصنفة "إذ هناك خبز واحد لكل التونسيين" وفق قوله.ودعا سعيّد خلال إشرافه على جلسة عمل مع كل من رئيسة ووزيرة المالية بقصر الحكومة بالقصبة، إلى العودة إلى نص قانوني قديم (أمر عليّ) لسنة 1956، لا ينصّ على تقسيم المخابز إلى مصنفة وغير مصنفة، قائلًا إنّ "هناك تلاعبًا بالخبز عبر تقسيمه إلى خبز للفقراء وخبز للأثرياء، في إشارة إلى خبز يباع أغلى من سعره "بتعلّة أنه رفيع" وفقه.