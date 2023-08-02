Babnet

كأس العالم للسيدات: السويد تفوز على الأرجنتين 2 - 0 وتبلغ الدور ثمن النهائي بالعلامة الكاملة

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 11:47 قراءة: 0 د, 45 ث
      
بلغ المنتخب السويدي الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات بالعلامة الكاملة بعدما سجلت ريبيكا بلومكفيست هدفا بضربة رأس في الشوط الثاني وأضافت البديلة إيلين روبنسون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90 في انتصار 2-صفر على الأرجنتين اليوم الأربعاء.
وقابلت بلومكفيست تمريرة عرضية متقنة من زميلتها صوفيا ياكوبسون بضربة رأس رائعة في الدقيقة 66 لتضع المنتخب السويدي المصنف الثالث عالميا في المقدمة قبل أن تحسم روبنسون الأمور بركلة جزاء نفذتها بنجاح.

وكانت الأرجنتين، التي خسرت جهود لاعبة الوسط فلورنسيا بونسيجوندو بسبب الإصابة قبل دقائق من الاستراحة، تحتاج للفوز لتحظى بأي فرصة للتأهل لكنها لم تهدد الدفاع السويدي أو الحارسة جنيفر فالك.
...

وظلت الأرجنتين دون انتصار لتتذيل المجموعة.
وستلتقي السويد في الدور ثمن النهائي مع المنتخب الأمريكي حامل اللقب في مواجهة مرتقبة في ملبورن يوم الأحد المقبل في تكرار لمباراة الدور ربع النهائي بينهما في أولمبياد طوكيو حين فاز الفريق الأوروبي 3-صفر في طريقه إلى النهائي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270885


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 02 أوت 2023 | 15 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:27
16:14
12:33
05:25
03:45
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
37°-27
34°-25
30°-25
32°-25
  • Avoirs en devises
    23180,7

  • (1 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38425 DT        1$ =3,07622 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 août)   891,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*