عبد اللطيف المكي: سعيد أقال بودن لمسح أخطائه وفشله في رجال الدولة وموظفيها

اعتبر عبد اللطيف المكي رئيس حزب العمل والانجاز، خلال تدخله اليوم الأربعاء 02 أوت على اذاعة IFM، أن الهدف من إقالة رئيس الدولة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها، هو مسح أخطائه وفشله في رجال الدولة وموظفيها.وأضاف المكي أن تغيير نجلاء بودن بأحمد الحشاني لن يكون له أثر ومعنى كبير، لكن رئيس الجمهورية يريد من وراء ذلك أن يوهم الشعب أن هناك حراك.وقال المكي إن إقالة نجلاء بودن كانت منتظرة منذ حديثه معهما عن أزمة الخبز.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر مساء يوم أمس الثلاثاء إنهاء مهام نجلاء بودن رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.وكان رئيس الحكومة الجديد ،أحمد الحشاني أدّى منتصف ليل الثلاثاء اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.وتمنى رئيس الجمهورية قيس سعيد للحشاني، في كلمة مقتضبة بالمناسبة، التوفيق له في هذه المسؤولية التي سيتحملها في هذا الظرف بالذاتوقال قيس سعيد ان هنالك تحدّيات كبيرة لا بدّ أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهليّة داخل المجتمع... متابعا حديثه "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية".ودعا رئيس الجمهورية احمد الحشاني للعمل على الحفاظ على الدولة وعلى تناغم مؤسساتها وتكاملها"، مشدّدًا على أن الدولة التونسية واحدة ، ولابد من الحفاظ عليها والاستجابة لمطالب الشعب.