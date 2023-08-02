Babnet

محمد المسليني: حركة الشعب لا علم لها باقالة بودن وما يحصل بعيد عن مواقفنا

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 10:17 قراءة: 1 د, 19 ث
      
قال القيادي في حركة الشعب محمد المسليني إنه كان على رئيس الجمهورية اعتماد معايير واضحة في تعيين أحمد الحشاني خلفا لرئيسة الحكومة نجلاء بودن متابعا " لم يخبرنا بقرار الاقالة والتعيين".
وتسائل عن سبب إقالتها وعن الخيارات المقبلة التي يريد سعيد تطبيقها موضحا أن تغيير شخص بشخص دون رؤية واضحة لمواجهة تحديات المرحلة لن يجدي نفعا.
وشدد على ان غياب الماضي السياسي لهذا الرجل لا يساعده على رفع التحديات باعتباره ملزما على ممارسة السياسة مع الداخل والخارج.
وقال إن الحركة طالبت منذ البداية رئيس الدولة بتشكيل حكومة سياسية ولكنه سيواصل بأسلوبه القديم وهي اعتبار السياسة من مشمولات القصر والبقية يطبقون رؤيته لا غير.
...




وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر مساء يوم أمس الثلاثاء إنهاء مهام نجلاء بودن رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
وكان رئيس الحكومة الجديد ،أحمد الحشاني أدّى منتصف ليل الثلاثاء اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.

وتمنى رئيس الجمهورية قيس سعيد للحشاني، في كلمة مقتضبة بالمناسبة، التوفيق له في هذه المسؤولية التي سيتحملها في هذا الظرف بالذات
أخبار ذات صلة:
من هو أحمد الحشاني...رئيس الحكومة الجديد؟...

وقال قيس سعيد ان هنالك تحدّيات كبيرة لا بدّ أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهليّة داخل المجتمع... متابعا حديثه "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية".

ودعا رئيس الجمهورية احمد الحشاني للعمل على الحفاظ على الدولة وعلى تناغم مؤسساتها وتكاملها"، مشدّدًا على أن الدولة التونسية واحدة ، ولابد من الحفاظ عليها والاستجابة لمطالب الشعب.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270879


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 02 أوت 2023 | 15 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:27
16:13
12:33
05:25
03:45
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
37°-27
34°-25
30°-25
32°-24
  • Avoirs en devises
    23180,7

  • (1 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38425 DT        1$ =3,07622 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 août)   891,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*