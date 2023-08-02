محمد المسليني: حركة الشعب لا علم لها باقالة بودن وما يحصل بعيد عن مواقفنا

قال القيادي في حركة الشعب محمد المسليني إنه كان على رئيس الجمهورية اعتماد معايير واضحة في تعيين أحمد الحشاني خلفا لرئيسة الحكومة نجلاء بودن متابعا " لم يخبرنا بقرار الاقالة والتعيين".
وتسائل عن سبب إقالتها وعن الخيارات المقبلة التي يريد سعيد تطبيقها موضحا أن تغيير شخص بشخص دون رؤية واضحة لمواجهة تحديات المرحلة لن يجدي نفعا.
وشدد على ان غياب الماضي السياسي لهذا الرجل لا يساعده على رفع التحديات باعتباره ملزما على ممارسة السياسة مع الداخل والخارج.
وقال إن الحركة طالبت منذ البداية رئيس الدولة بتشكيل حكومة سياسية ولكنه سيواصل بأسلوبه القديم وهي اعتبار السياسة من مشمولات القصر والبقية يطبقون رؤيته لا غير.
وتسائل عن سبب إقالتها وعن الخيارات المقبلة التي يريد سعيد تطبيقها موضحا أن تغيير شخص بشخص دون رؤية واضحة لمواجهة تحديات المرحلة لن يجدي نفعا.
وشدد على ان غياب الماضي السياسي لهذا الرجل لا يساعده على رفع التحديات باعتباره ملزما على ممارسة السياسة مع الداخل والخارج.
وقال إن الحركة طالبت منذ البداية رئيس الدولة بتشكيل حكومة سياسية ولكنه سيواصل بأسلوبه القديم وهي اعتبار السياسة من مشمولات القصر والبقية يطبقون رؤيته لا غير.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر مساء يوم أمس الثلاثاء إنهاء مهام نجلاء بودن رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
وكان رئيس الحكومة الجديد ،أحمد الحشاني أدّى منتصف ليل الثلاثاء اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.
وتمنى رئيس الجمهورية قيس سعيد للحشاني، في كلمة مقتضبة بالمناسبة، التوفيق له في هذه المسؤولية التي سيتحملها في هذا الظرف بالذات
وقال قيس سعيد ان هنالك تحدّيات كبيرة لا بدّ أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهليّة داخل المجتمع... متابعا حديثه "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية".
ودعا رئيس الجمهورية احمد الحشاني للعمل على الحفاظ على الدولة وعلى تناغم مؤسساتها وتكاملها"، مشدّدًا على أن الدولة التونسية واحدة ، ولابد من الحفاظ عليها والاستجابة لمطالب الشعب.
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