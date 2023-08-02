محمد المسليني: حركة الشعب لا علم لها باقالة بودن وما يحصل بعيد عن مواقفنا

قال القيادي في حركة الشعب محمد المسليني إنه كان على رئيس الجمهورية اعتماد معايير واضحة في تعيين أحمد الحشاني خلفا لرئيسة الحكومة نجلاء بودن متابعا " لم يخبرنا بقرار الاقالة والتعيين".

وتسائل عن سبب إقالتها وعن الخيارات المقبلة التي يريد سعيد تطبيقها موضحا أن تغيير شخص بشخص دون رؤية واضحة لمواجهة تحديات المرحلة لن يجدي نفعا.

وشدد على ان غياب الماضي السياسي لهذا الرجل لا يساعده على رفع التحديات باعتباره ملزما على ممارسة السياسة مع الداخل والخارج.

وقال إن الحركة طالبت منذ البداية رئيس الدولة بتشكيل حكومة سياسية ولكنه سيواصل بأسلوبه القديم وهي اعتبار السياسة من مشمولات القصر والبقية يطبقون رؤيته لا غير.



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