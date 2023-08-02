أحمد نجيب الشابي: تفاجأت واستغربت من إقالة نجلاء بودن رغم أنها كانت منتظرة

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني احمد نجيب الشابي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن اقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بتلك الطريقة وذلك التوقيت المتأخر مستغرب.

وأضاف " رغم أن الاقالة كانت منتظرة لكن الطريقة مستغربة جدا".

وتابع " نحن في جبهة الخلاص نتحفظ على شخصية رئيس الحكومة الجديد لأننا لا نعرفه كثيرا ولا نعرف سياساته.





وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر مساء يوم أمس الثلاثاء إنهاء مهام نجلاء بودن رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.وكان رئيس الحكومة الجديد ،أحمد الحشاني أدّى منتصف ليل الثلاثاء اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.وتمنى رئيس الجمهورية قيس سعيد للحشاني، في كلمة مقتضبة بالمناسبة، التوفيق له في هذه المسؤولية التي سيتحملها في هذا الظرف بالذاتوقال قيس سعيد ان هنالك تحدّيات كبيرة لا بدّ أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهليّة داخل المجتمع... متابعا حديثه "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية".ودعا رئيس الجمهورية احمد الحشاني للعمل على الحفاظ على الدولة وعلى تناغم مؤسساتها وتكاملها"، مشدّدًا على أن الدولة التونسية واحدة ، ولابد من الحفاظ عليها والاستجابة لمطالب الشعب.