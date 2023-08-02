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إلغاء حفل مجموعة Oli et Bigflo بمسرح قرطاج كان مبرمجا الليلة

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 08:51 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة للدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي أن منتج حفل مجموعة "بيغفلو" و"أولي" أقدم على إلغاء حفل هذه الليلة 2 أوت على ركح المسرح الروماني بقرطاج دون ذكر سبب الإلغاء وفي خطوة "مفاجئة" لهيئة المهرجان.
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وقالت إدارة المهرجان، في بلاغ أصدرته، في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم الأربعاء، إنها تفاجأت فجر اليوم بقرار منتج الحفل إلغاء العرض المزمع إحياؤه الليلة 2 أوت دون ذكر سبب هذا الإلغاء، خاصة بعد وصول الفريق التقني لمجموعة "بيغفلو" و"أولي" إلى مسرح قرطاج لتركيز التجهيزات التقنية.
 وبينت أنها تولّت دعوة عدل تنفيذ لمعاينة هذا الإلغاء وتحميل مجموعة "بيغفلو" و"أولي" المسؤولية الكاملة في قرارها.
...

 وعبّرت الهيئة عن أسفها لهذا القرار الخارج عن نطاقها، ودعت الجمهور الذي اقتنى تذاكر هذا العرض لاستعادة ثمنها.



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