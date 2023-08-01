Babnet

حمادي الجبالي يجري عملية على القلب

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 22:26 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أعلنت عائلة رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، في تدوينة على صفحته الرسمسية على فايسبوك، تعرضه لجلطة قلبية.
وأضافت أنه تم إدخاله المصحة حيث أجريت له عملية ثانية على القلب.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270872


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 02 أوت 2023 | 15 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:06
19:27
16:13
12:33
05:25
03:45
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
37°-27
34°-25
30°-25
32°-24
  • Avoirs en devises
    23180,7

  • (1 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38425 DT        1$ =3,07622 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 août)   891,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*