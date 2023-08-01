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حمادي الجبالي يجري عملية على القلب
Publié le Mardi 01 Août 2023 - 22:26
قراءة: 0 د, 12 ث
أعلنت عائلة رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، في تدوينة على صفحته الرسمسية على فايسبوك، تعرضه لجلطة قلبية.
وأضافت أنه تم إدخاله المصحة حيث أجريت له عملية ثانية على القلب.
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