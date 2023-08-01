حمادي الجبالي يجري عملية على القلب

أعلنت عائلة رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، في تدوينة على صفحته الرسمسية على فايسبوك، تعرضه لجلطة قلبية.

وأضافت أنه تم إدخاله المصحة حيث أجريت له عملية ثانية على القلب.

