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رئيس الجمهورية ينهي مهام نجلاء بودن ويعيّن أحمد الحشاني رئيسا للحكومة

Publié le Mercredi 02 Août 2023 - 00:26 قراءة: 0 د, 13 ث
      
قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الثلاثاء 1 أوت 2023، إنهاء مهام نجلاء بودن رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
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