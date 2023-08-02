قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الثلاثاء 1 أوت 2023، إنهاء مهام نجلاء بودن رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
رئيس الجمهورية ينهي مهام نجلاء بودن ويعيّن أحمد الحشاني رئيسا للحكومة
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الأربعاء 02 أوت 2023 | 15 محرم 1445
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