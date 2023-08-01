منظمة آلارت: 'الدولة أنفقت 10% فقط من نفقات دعم المواد الأساسية مقارنة بـ2022'

أكد عضو منظمة 'آلارت' حسام سعد اليوم الثلاثاء غرة أوت 2023، أن الدولة التونسية أنفقت خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، 10 بالمائة فقط من نفقات الدعم الموجهة للمواد الساسية مقارنة بنفس الفترة من 2022.



وقال حسام سعد خلال حضوره في برنامج على اذاعة شمس أنه تم إنفاق 4،3 مليون دينار على دعم المواد الأساسية خلال 3 أشهر، مبينا أن السلطة السياسة تقول إنه لا لرفع الدعم لكن في المقابل لا توفر الكميات اللازمة للمواطنين ولا توفر العرض اللازم.





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