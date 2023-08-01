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منظمة آلارت: 'الدولة أنفقت 10% فقط من نفقات دعم المواد الأساسية مقارنة بـ2022'

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 11:27 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكد عضو منظمة 'آلارت' حسام سعد اليوم الثلاثاء غرة أوت 2023، أن الدولة التونسية أنفقت خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، 10 بالمائة فقط من نفقات الدعم الموجهة للمواد الساسية مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وقال حسام سعد خلال حضوره في برنامج على اذاعة شمس أنه تم إنفاق 4،3 مليون دينار على دعم المواد الأساسية خلال 3 أشهر، مبينا أن السلطة السياسة تقول إنه لا لرفع الدعم لكن في المقابل لا توفر الكميات اللازمة للمواطنين ولا توفر العرض اللازم.

...

ودعا المتحدث إلى ضرورة تحطيم المنظومة الريعية، وانتقد أداء وزارة التجارة، مؤكدا أن أول محتكر هو الدولة عبر ديوان الحبوب وذلك في حديثه عن أزمة الخبز وإيقاف مجموعة من المخابز لنشاطها بداية من اليوم.

كما انتقد تصريحات رئيس الدولة قيس سعيد بخصوص الخبز، وقال حسام سعد إنه هناك نوعان من الفارينة.

ولاحظ أن هناك قوى ضغط استنزفت موارد ديوان الحبوب.


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