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طارق الكحلاوي: القاضي المقبوض عليه وفي سيارته 400 ألف أورو يشتغل في القضايا الديوانية

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 08:54 قراءة: 1 د, 13 ث
      
كشف الناشط السياسي طارق الكحلاوي في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان القاضي الذي تم القاء القبض عليه وفي سيارته نحو مليون ونصف من العملة الأ وكمية من الذهب يشتغل في القضايا الديوانية.
واضاف الكحلاوي " القاضي الموقوف يشتغل في الملفات المتعلقة بالتهريب واعتقد ان كمية الذهب التي وجدت لديه لها علاقة بملفات التهريب لانها قطع خام " تبر ذهب".
وتابع " الكناطرية يقومون بعمليات شراء للقضاة واصحاب النفوذ بما فيهم القاضي الاخير".
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وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، أذنت بالاحتفاظ بقاضٍ من الصنف العدلي، عُثر بسيارته على مبلغ مالي هام من العملة الاجنبية وكمية من المعدن الأصفر، وفق ما أفاد به، المساعد الاول بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، القاضي مجدي كمّون في تصريح، اعلامي يوم السبت، .

وأوضح المصدر ذاته أنّه في إطار مراقبة الجولان بالطرقات، أوقفت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالصخيرة، خلال الليلة الفاصلة بين يوم الجمعة ويوم السبت، سيارة يقودها قاضٍ من الصنف العدلي، وبعد إخضاعها للتفتيش، تم العثور داخلها على مبلغ مالي هام من العملة الاجنبية وكمية من المعدن الأصفر مخفية بإحكام.

وأضاف أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، أذنت بمباشرة محضر عدلي وحجز السيارة ومحتوياتها، مع الاحتفاظ بالمشتبه به وشقيقه الّذيْن يستغلان السيارة في تنقلاتهما، كما أسندت مواصلة الأبحاث لادارة الابحاث الديوانية المركزية في انتظار تقدم المشتبه بهما وتحديد المسؤوليات.



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