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الملاسين: العثور على جثة متعفنة

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 18:53 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تعهد اول امس أعوان واطارات منطقة الامن الوطني بالسيجومي بفتح بحث اثر العثور على جثة متعفة داخل منزل بجهة حي الزهور الملاسين.
ووفق المعطيات الأولية فان الهالك مسن في العقد السابع من العمر وقد فارق الحياة منذ مدة داخل منزله دون ان يتم التفطن له.
هذا وتم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بدقة.


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