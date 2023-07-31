رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة.

وأوصت الجلسة بضرورة العمل على احكام التنسيق المشترك من أجل العمل على اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة، والحرص على تلاؤم المشروع المعروض مع مشاريع القوانين الأخرىالتي يتم العمل عليها.