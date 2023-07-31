الفنان Maitre Gims يعلن الغاء حفله في جربة ‎

أعلن الاثنين 31 جويلية، الفنان Maitre Gims عن الغاء حفله الذي كان مبرمجا في جربة يوم 11 أوت المقبل بسبب وضعية الأفارقة في الحدود التونسية الليبية.



وقال maitre gims في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع انستغرام، ان هناك أطفالا ونساء ورجالا يتم ترحيلهم من تونس الي ليبيا في ظروف لا انسانية" مشيرا الي انه وتضامنا مع الافارقة لن يأتي الي تونس لاحياء الحفل المبرمج في جربة.





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