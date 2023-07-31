الفنان Maitre Gims يعلن الغاء حفله في جربة ‎

أعلن الاثنين 31 جويلية، الفنان Maitre Gims عن الغاء حفله الذي كان مبرمجا في جربة يوم 11 أوت المقبل بسبب وضعية الأفارقة في الحدود التونسية الليبية.
وقال maitre gims في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع انستغرام، ان هناك أطفالا ونساء ورجالا يتم ترحيلهم من تونس الي ليبيا في ظروف لا انسانية" مشيرا الي انه وتضامنا مع الافارقة لن يأتي الي تونس لاحياء الحفل المبرمج في جربة.
وقال maitre gims في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع انستغرام، ان هناك أطفالا ونساء ورجالا يتم ترحيلهم من تونس الي ليبيا في ظروف لا انسانية" مشيرا الي انه وتضامنا مع الافارقة لن يأتي الي تونس لاحياء الحفل المبرمج في جربة.
وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير نفي صحة الفيديو المتداول على بعض المواقع الليبية والذي يوثق شهادات وصورا لمعاملات لا انسانية لمهاجرين عالقين على الحدود مؤكدا ان المجموعات التي ظهرت بالفيديو ليست بالتراب التونسي بل خارجه.
وقال في تصريح اعلامي انه لا وجود في ترابنا التونسي اية مجموعات عالقة قائلا ان الجيش والامن التونسيين حريصان على حماية الحدود ومنع عمليات التسلل ودعوة كل الافراد من اية جنسية كانت الى ضرورة الامتثال للقانون ولا يتم دخول تونس الا عبر البوابات الحدودية الرسمية بالتنسيق مع كل الوحدات الامنية والديوانية.
واضاف عبد الكبير ان الجيش التونسي يمنع تواجد اي شخص بالمنطقة العسكرية الحدودية موضحا ان كل من يقع ايقافه بها يتم توجيهه الى الامن الحدودي الذي ياخذ في شانه الاجراء القانوني المناسب لحالة الفرد المتسلل والمجتاز .
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