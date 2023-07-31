محسن حسن: الخوصصة لا بد منها ولا يمكن تمويل مؤسسات عمومية فالسة

قال الخبير الاقتصادي محسن حسن في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان تونس في كل الحالات قادرة على تسديد ديونها الخارجية لكن الفارق هو في الكلفة مضيفا " عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيخفف الكلفة على المواطن التونسي بعكس تسديد الديون من قوت المواطن بكلفة كبيرة".وأضاف "رصيدنا من العملة الصعبة لا يزال قادرا على تسديد الديون الخارجية" متابعا " سنظل في حالة ضغط مالي كبير وخاصة على المنظومة البنكية التي لن تكون قادرة على تمويل المشاريع والقروض للعائلات".وشدد محسن حسن على ان تونس بقيت في حالة الصفر في التشاور مع صندوق النقد بذرائع السيادة الوطنية وحماية قوت التونسي ورفض مجموعة من الإصلاحات متابعا " لا اعتقد ان هنالك تقدم وفق ما المح وزير الاقتصاد".

وقال الخبير الاقتصادي ان تونس لم تقدم برنامج جديد لصندوق النقد يراعي مطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد.كما تحدث محسن حسن عن خصخصة المؤسسات العمومية المفلسة قائلا " نحن نتحدث عن مؤسسات عمومية في قطاعات تنافسية وليس إستراتيجية" متابعا " الخطوط التونسية مثلا لا يمكن ان تبقى كما هو الحل الان ويجب إدخال شريك دولي كما انه لا يمكن القبول بسيطرة الدولة على بنوك وبيع الدخان".وكان وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير سعيد، قال يوم السبت، في تعقيبه على مداخلات نواب حول مسألة الإصلاحات، انه بالنسبة للمؤسسات العمومية من غير الممكن ان تبقى الدولة تسدد ديون المؤسسات العمومية على حساب الاستثمار والاستثمارات الاجتماعية ويجب ان تكون مصدر إيرادات للدولة وليس العكس.وقال "إنّ مؤسسة عمومية غير قادرة على منافسة القطاع الخاص فما الحاجة اليها ويجب بيعها وخصخصتها او غلقها واستعمال إيراداتها في مشاريع مجدية اكثر واستغلال الموارد البشرية في مشاريع ذات جدوى اعلى وبالتالي توفير مداخيل للدولة حتى لا نلجأ للاقتراض لتغطية الخسائر".