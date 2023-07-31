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زياد الهاني يمثل اليوم أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 07:24 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أكد الصحفي زياد الهاني، أنه تلقى صباح السبت استدعاء للمثول اليوم الإثنين على الساعة التاسعة والنصف صباحا أمام الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام ببن عروس بصفته «ذي شبهة».
وأضاف زياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، "أنه مواطن يحترم القانون ويخضع لسلطته"، قائلا "إذا كنت قد ارتكبت خطأ مهنيا، فمستعد لتحمل مسؤوليتي فيه. لكن القانون الوحيد الذي ينطبق عليّ فيما يتعلق بعملي كصحفي أو بالتدوينات التي أعبّر فيها عن رأيي، هو المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بجرائم الصحافة.
خارج هذا الإطار، لن أجيب عن أية تهمة."

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