التعادل يحسم مباراة الترجي الرياضي والشرطة العراقي

حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الشرطة العراقي، مساء الأحد 30 جويلية 2023، وذلك في إطار ثاني مباريات الترجي في كأس الملك سلمان المقامة حاليًا في العربية السعودية.