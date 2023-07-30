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التعادل يحسم مباراة الترجي الرياضي والشرطة العراقي

Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 - 18:08 قراءة: 0 د, 10 ث
      
حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الشرطة العراقي، مساء الأحد 30 جويلية 2023، وذلك في إطار ثاني مباريات الترجي في كأس الملك سلمان المقامة حاليًا في العربية السعودية.


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