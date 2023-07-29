نبيل عمّار يتصل بمواطن تونسي مقيم بفرنسا نجح في إنقاذ 17 شخصا على اثر اندلاع حريق

🚨 Il a sauvé une quinzaine de personnes dont un bébé... Un boulanger a bravé les flammes ce vendredi 28 juillet pour secourir un groupe pris au piège d'un incendie d'un immeuble à Romans-sur-Isère dans la Drôme.



À 4 heures du matin, alors que les pompiers reçoivent un premier… pic.twitter.com/E7AaKV5HQn — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) July 29, 2023

أجرى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم السبت 29 جويلية 2023، اتصالا هاتفيا بالمواطن التونسي المقيم بفرنسا منذ سنوات عزالدين حمدي، الذي نجح في إنقاذ 17 شخصا على اثر اندلاع حريق بالعمارة التي يقطنها والتي تضمّ مخبزة على ملكه.ووفق بلاغ لوزارة الخارجية أثنى نبيل عمّار خلال هذا الاتصال على عمله البطولي وروح التضحية والشجاعة التي تميّز بها المواطن التونسي، متمنيا له مزيد التوفيق.يذكر ان امراة واحدة من متساكني العمارة التي اتت عليها النيران تعرّضت الى حروق وهي الوحيدة التي لم يتمكّن عز الدين حمدي من انقاذها.