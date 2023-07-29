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الاتحاد العربي يرد على اتهامات مدرب أهلي طرابلس طارق جرايا

Publié le Samedi 29 Juillet 2023 - 17:42 قراءة: 1 د, 0 ث
      
قال مصدر بالاتحاد العربي لكرة القدم، إن نادي أهلي طرابلس لم يتقدم بطلب لتقييد لاعبين جدد في قائمته قبل انطلاق البطولة.

وكان طارق جرايا مدرب أهلي طرابلس قد قال في تصريحات لـ"الشرق" عقب مباراة فريقه ضد الهلال، يوم الخميس، في الجولة الأولى من كأس الملك سلمان، إن فريقه طلب تقييد 3 لاعبين جدد قبل يومين لكنّ المسؤولين رفضوا، وفي الوقت نفسه سمحوا لفرق أخرى بتقييد لاعبين جدد.

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وذكر مصدر بالاتحاد في تصريحات خاصة لـ"الشرق" يوم الجمعة، أن اتهام مدرب أهلي طرابلس غير صحيح، مؤكداً أن النادي الليبي لم يتقدم بطلب لتقييد لاعبين جدد بعد يوم 25 يوليو، المحدد كمهلة نهائية للفرق لإرسال قوائمها.

وتابع المصدر: "القرار ينطبق على جميع الفرق دون استثناء".

وكانت مباراة الأهلي والهلال قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وغادر جرايا مدرب أهلي طرابلس المعسكر الصحفي غاضباً بعد المباراة متهماً منظمي البطولة بـ"التقليل من فريقه".

وأصدر النادي الليبي بياناً يوم الجمعة يؤكد خلاله تقديره لاستضافة المملكة العربية السعودية للمنافسات، ويشير إلى أن ما حدث مُجرد "ملام يمكن تجاوزه بين الإخوة".


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