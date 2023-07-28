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سيدي بوزيد: بطاقات إيداع بالسجن في حق موظف بالإدارة الجهوية للتجارة و إطار أمني ....الاسباب

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 18:29 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بفتح بحث على خلفية شبهة التلاعب بكمية من الزيت المدعم تقدر بحوالي 19 ألف لتر و ادعاء أحد الشركات الخاصة بتعليب الزيت المدعم تلفها و تسرب كميات منها داخل قنوات الصرف الصحي .

و قد تعهدت الفرقة المركزية الرابعة للحرس الوطني بالموضوع، وتم بعد مراجعة النيابة العمومية الإحتفاظ ب 6 متهمين و إدراج إثنين آخرين بالتفتيش لتحصنهما بالفرار .
و باستكمال الأبحاث تم إحالة المحضر إليها فقررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل تكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأشخاص و الأملاك و التحيل و المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة و التدليس و مسك و استعمال مدلس و غسيل للأموال من قبل وفاق و إخفاء ما تثبت به الجريمة.
...


و قد أصدر اليوم الجمعة 28 جويلية 2023 قاضي التحقيق المتعهد 3 بطاقات إيداع بشأن كل من صاحب شركة التعليب و موظف بالإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد و إطار أمني و تأخير ملف القضية لموعد لاحق.


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