رئيسة الحكومة تستقبل مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء امس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي.

وتناول اللقاء استعدادات تونس للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) التي ستحتضنها دبي نهاية العام الحالي.

كما تم خلال هذا اللقاء استعراض تجربة تونس في التنمية المحلية الدامجة والتي تعتبر من أكثر التجارب ابتكارا في مجال تطوير البنية التحتية واستخدام الموارد والثروات المحلية في الولايات، مع خلق فرص عمل لائقة للمواطنين وخاصة النساء والشباب، مع التنويه بتجربة بلادنا في المساهمة المالية في دعم تنفيذ هذه المشاريع.

ومثل اللقاء فرصة للحديث عن الحوار الاجتماعي والوضع الحالي، وضرورة ايلاء اهمية كبرى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.