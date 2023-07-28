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سنية الدهماني : قناة التاسعة تمارس في سياسة تحيل ممنهجة وأنا نحب منهم أجر سبعة أشهر

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 10:04 قراءة: 1 د, 29 ث
      
هاجمت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام قناة التاسعة متهمة إياها بالتحيل على العاملين فيها .
وأضافت " مالفرق بين سارق يستولي على اموالك ومدير قناة لا يعطيك حقوقك" متابعة " رأيت معينة تنظيف تبكي بعد إخراج ابنها من الروضة وتقني يبكي لانه لا يستطيع دفع مستحقات ابنه المعاق".
ووجهت الدهماني كلامها للقائمين على قناة التاسعة قائلة " ماتخدمشي بوجوه الناس وانصح القائمين عليها بإعلان الافلاس".

...

أهم ما قالت سنية الدهماني في برنامج Fun Time مع أميمة العياري:
- أنا باش نقوم بتتبعات قضائية ضد قناة التاسعة ، ونعرف إلي القضية باش تدوم برشا .. وهذا علاش سميتها عملية تحيل ممنهجة
أنا غادرت قناة التاسعة من شهر أفريل قبل ما يوفى الموسم لأسباب مادية بحتة
- فما ناس سكتوا وهوما بلاش خلاص خاطر اختاروا الظهور الإعلامي على الفلوس باش يمكنهم من حاجات أخرى.. وناس أخرى سكتت خاطر تورطوا وماخلصوش وقعدوا يستناو ياخذوش حاجة
- في التاسعة السائق موش خالص والتقني موش خالص ، الصحفيين موش خالصين ، حتى الجمهور إلي يصفق موش خالص.
- التاسعة قناة الوعود "اتو اتو ومافما شي" وتشوف كان الوجوه ملخلخة تسمع كان صبوشي ، وكي ماعندكش فلوس أعلن إفلاسك وسكر القناة ، ماتخدمش بعرق الناس
- كي تشوف عاملة النظافة تبكي خاطر ولدها باش يخرجوه من الروضة ، تعرف قداش ناس ماتخافش ربي وأنا ماخلصونيش في سبعة شهور ، وكان زدت معاهم راني بقيت أكثر
- مريم بن مامي نجم نصدقها كي قالت قاعدة تخلص ، يمكن هي استثناء وعندها علاقة كبيرة بالقناة لكن أنا نعرف أنو برشا منشطين كبار موش خالصين.
- قضية سامي الفهري كانت من اصعب القضايا وريت تلاعب كبير بالقضية خاصة في عهد البحيري
- عندي مقترح لتقديم برنامج اجتماعي على قناة تلفزية وباش نتوجه للديجتال.
Credits HashtagMediaaa





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