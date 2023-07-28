سنية الدهماني : قناة التاسعة تمارس في سياسة تحيل ممنهجة وأنا نحب منهم أجر سبعة أشهر

هاجمت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام قناة التاسعة متهمة إياها بالتحيل على العاملين فيها .
وأضافت " مالفرق بين سارق يستولي على اموالك ومدير قناة لا يعطيك حقوقك" متابعة " رأيت معينة تنظيف تبكي بعد إخراج ابنها من الروضة وتقني يبكي لانه لا يستطيع دفع مستحقات ابنه المعاق".
ووجهت الدهماني كلامها للقائمين على قناة التاسعة قائلة " ماتخدمشي بوجوه الناس وانصح القائمين عليها بإعلان الافلاس".
وأضافت " مالفرق بين سارق يستولي على اموالك ومدير قناة لا يعطيك حقوقك" متابعة " رأيت معينة تنظيف تبكي بعد إخراج ابنها من الروضة وتقني يبكي لانه لا يستطيع دفع مستحقات ابنه المعاق".
ووجهت الدهماني كلامها للقائمين على قناة التاسعة قائلة " ماتخدمشي بوجوه الناس وانصح القائمين عليها بإعلان الافلاس".
أهم ما قالت سنية الدهماني في برنامج Fun Time مع أميمة العياري:
- أنا باش نقوم بتتبعات قضائية ضد قناة التاسعة ، ونعرف إلي القضية باش تدوم برشا .. وهذا علاش سميتها عملية تحيل ممنهجة
أنا غادرت قناة التاسعة من شهر أفريل قبل ما يوفى الموسم لأسباب مادية بحتة
- فما ناس سكتوا وهوما بلاش خلاص خاطر اختاروا الظهور الإعلامي على الفلوس باش يمكنهم من حاجات أخرى.. وناس أخرى سكتت خاطر تورطوا وماخلصوش وقعدوا يستناو ياخذوش حاجة
- في التاسعة السائق موش خالص والتقني موش خالص ، الصحفيين موش خالصين ، حتى الجمهور إلي يصفق موش خالص.
- التاسعة قناة الوعود "اتو اتو ومافما شي" وتشوف كان الوجوه ملخلخة تسمع كان صبوشي ، وكي ماعندكش فلوس أعلن إفلاسك وسكر القناة ، ماتخدمش بعرق الناس
- كي تشوف عاملة النظافة تبكي خاطر ولدها باش يخرجوه من الروضة ، تعرف قداش ناس ماتخافش ربي وأنا ماخلصونيش في سبعة شهور ، وكان زدت معاهم راني بقيت أكثر
- مريم بن مامي نجم نصدقها كي قالت قاعدة تخلص ، يمكن هي استثناء وعندها علاقة كبيرة بالقناة لكن أنا نعرف أنو برشا منشطين كبار موش خالصين.
- قضية سامي الفهري كانت من اصعب القضايا وريت تلاعب كبير بالقضية خاصة في عهد البحيري
- عندي مقترح لتقديم برنامج اجتماعي على قناة تلفزية وباش نتوجه للديجتال.
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