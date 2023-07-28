سنية الدهماني : قناة التاسعة تمارس في سياسة تحيل ممنهجة وأنا نحب منهم أجر سبعة أشهر

هاجمت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام قناة التاسعة متهمة إياها بالتحيل على العاملين فيها .

وأضافت " مالفرق بين سارق يستولي على اموالك ومدير قناة لا يعطيك حقوقك" متابعة " رأيت معينة تنظيف تبكي بعد إخراج ابنها من الروضة وتقني يبكي لانه لا يستطيع دفع مستحقات ابنه المعاق".

ووجهت الدهماني كلامها للقائمين على قناة التاسعة قائلة " ماتخدمشي بوجوه الناس وانصح القائمين عليها بإعلان الافلاس".





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