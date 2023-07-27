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أمال المثلوثي تثير الجدل حول التطبيع بسبب حفل في اسرائيل

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 16:56 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تداول الخميس 27 جويلية، عديد النشطاء والصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة من صفحة احد الملاهي في اسرائيل يعلن ان المغنية امال المثلوثي ستحي حفلا بالملهى المذكور نهاية الشهر الجاري.


وأثارت امال المثلوثي الجدل مجددا حول التطبيع مع اسرائيل ... فيما اكتفى ٱخرون بالتذكير بالتصريح الشهير "التطبيع خيانة عظمى".
...

من ناحيتها نشرت أمال المثلوثي صور من القدس ومع صحفي الجزيرة ومراسلها بالقدس




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