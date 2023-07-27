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الحامدي: البلاد في طريق خاطئ..وما بُني على باطل فهو باطل

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 15:31 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قدّم الناشط السياسي والوزير الأسبق، محمد الحامدي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 27 جويلية 2023، تقييمه الخاصّ لمسار 25 جويلية، بعد مرور عاميْن على الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

واعتبر الحامدي أنّ "كلّ الإجراءات التي اتُّخذت باطلة من الناحية السياسية والقانونية، لأنّ ما بُني على باطل فهو باطل"، وفق تعبيره.

...

وقال الحامدي: "أنا أيضا صوّتت لفائدة قيس سعيّد، حتّى أنّني دعيت للتصويت له، لكن بعد ذلك حدثت تطوّرات كثيرة، حتّى أصبحنا اليوم نتحدّث عن عدم مشروعيته".

وأضاف: "نحن اليوم في وضع يُسجن فيه الإنسان من أجل كلمة وفكرة".

وتحدث الحامدي عن تفاقم الأزمتيْن السياسية والاقتصادية بعد تاريخ 25 جويلية، واليوم البلاد تسير في طريق خاطئ، وفق تقديره.

ودعا الحامدي المعارضة إلى القيام بجهد كبير في نقد ذاتها، وفهم الوضعية التي وصلت لها الطبقة السياسية في البلاد.

وتابع: "جزء من أخطاء النخب السياسية هو تسلّل الشعبوية والمبادرات الفردية، زدّ على ذلك هناك أخطاء عديدة مكّنت من الانقلاب على الديمقراطية".


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