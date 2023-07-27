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انتهاء مهام السفير الفرنسي بتونس

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 12:13 قراءة: 0 د, 37 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الخميس 27 جويلية 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، السفير الفرنسي بتونس اندريه باران بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، إن اللقاء مثّل مناسبة لتأكيد رئيسة الحكومة على عمق العلاقات التاريخية القائمة بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وما يحدوهما من حرص مشترك على مزيد دعمها في مجالات جديدة.

...

وتوجهت بودن بالشكر للسفير الفرنسي على ما قدّمه طوال فترة مهامه ببلادنا ودوره في مزيد تمتين علاقات التعاون بين البلدين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أهمية انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي.

من جهته، عبّر السفير الفرنسي عن سعادته طوال إقامته بتونس لما وجده من ظروف طيبة وملائمة لأداء مهامه على أحسن وجه.ظروف طيبة وملائمة لأداء مهامه على أحسن وجه.


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