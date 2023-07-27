Babnet

رئيسة الحكومة تفتتح الندوة الوطنية للإعلان عن انطلاق مسار اعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الانسان

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 12:10 قراءة: 1 د, 30 ث
      
افتتحت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس 27 جويلية 2023 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، الندوة الوطنية للإعلان عن انطلاق مسار إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الانسان، وذلك عبر كلمة مسجلة.

وأكدت رئيسة الحكومة في كلمتها أنّ انضمام تونس إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان" هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم للتأسيس لمقاربة جامعة شاملة ودامجة لتعزيز حقوق الإنسان حيث لا تقتصر هذه المقاربة على صنف معيّن من الحقوق وإنّما تعطي مكانة هامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

...

وأشارت إلى أنّ هذه المبادرة، التي تقوم بإنجازها الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية، تأتي في إطار مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الذي استكملته بلادنا في شهر نوفمبر 2022، والذي تم خلاله التأكيد على "أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية".

كما عبّرت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس للعمل "بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" المصادق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم في 16 جوان 2011 بغاية تكريس المصالحة بين المؤسسات سواء كانت الخاصة أو العمومية، ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وتحقيق الموازنة والمعادلة بين الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو والمردودية وبين ضمان وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشارت رئيسة الحكومة أن انطلاق هذه المبادرة يتزامن مع احتفاء كل دول العالم بمرور خمسة وسبعين (75) سنة من اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ستحتفي به تونس على غرار بقية الأمم ويشكّل فرصة جديدة لتثبيت وتثمين مكتسبات القطاع الخاص، باعتباره رافدا رئيسيا في خلق الثروة وتثمين الرأس المال البشري، وأن بلادنا تطمح من خلال هذه المشروع إلى تطوير المقاربات حتى تكون حقوق الإنسان حافزا للتنمية ولخلق الثروة ورافدا للابتكار والتجديد.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270567


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 27 جويلية 2023 | 9 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:33
16:15
12:33
05:21
03:37
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
41°-26
38°-28
37°-29
36°-26
  • Avoirs en devises
    23116,4

  • (26 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,39150 DT        1$ =3,06374 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juil)   530,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*