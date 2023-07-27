سالم لبيض: 'البرلمان لا وظيفة ولا قٌدرة له... وماحدث في التعليم الأساسي هو عجز السلطة عن حل مشكل بسيط'

انتقد الأستاذ الجامعي ووزير التربية الأسبق أداء ودور مجلس نواب الشعب، مؤكدا أنه وفي جميع أنحاء العالم لا يوجد برلمن بصوت واحد.



وفي تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس اليوم الخميس 27 جويلية 2023، اعتبر سالم لبيض أن البرلمان الحالي لا وظيفة ولا قيمة ولا قُدرة له في ظل دستور 2022.





على حركة الشعب القيام بدورها كحزب وعدم لعب دور البين بين

وقال لبيض إن هذا البرلمان لم يعد حتى برلمان الشعب وفق تعبيره.وبخصوص أزمة التعليم الأساسي وقرار جامعة القطاع حجب الأعداد والتطورات التي شهدها الملف وبلغت حد إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجب أجرة شهر لـ17 ألف معلم، اعتبر سالم لبيض أن الحكومة مسؤولة عن ذلك.وقال إن ما حدث مؤخرا هو عجز السلطة عن حل مشكل بسيط، معبرا عن أسفه لما قامت به الدولة مع المربين.وصرح بأن 'الدولة لا تهين مربيها بل تحميهم' وفق قوله.واستنكر المتحدث عدم عقد مجلس وزراء إلى اليوم حول موضوع التربية والإصلاح التربوي والإمتحانات الوطنية وغيرها من المسائل ذات الصلة بالملف.وعبر سالم لبيض عن استغرابه من موقف الحزب من حكم الرئيس قيس سعيد مضيفا " على حركة الشعب القيام بدورها كحزب وعدم لعب دور البين بين".وأضاف " " قيس سعيد لا يؤمن بالأحزاب وبالتالي من غير المنطق ان نتحمل ونحن لم نشارك بوزراء مسؤولية الدفاع عن نظام لم يشركنا في السلطة وليس لنا في حكومته وزراء".وتابع " لا يمكن تحمل تبعات فشل السلطة الحالية ومن غير المقبول ان نكون ساق في الحكم وأخرى في المعارضة " مضيفا " هنالك نوع من الحرج في الحزب".وشدد سالم لبيض ان موقفه اقلي في الحزب وأخلاقيا لا يمكنني الانسحاب ولتاريخي مع حركة الشعب.