الاستاذة النواب يحتجون امام وزارة التربية

وفي تصريح لباب نات اكدت الاستاذة النائبة اسماء المزوغي ان الدفعة المذكورة تحوم حولها الضبابية، مطالبين باستكمال الاتفاقية التى تنص على انتداب اربعة دفوعات ايمانا منهم باستمرارية الدولة ،مؤكدة انهم يرفضون سياسة العقود التى استنزفت طاقتهم مؤكدة انهم لم يعد لهم في العمر بقية خاصة وانهم تجاوزوا الاربعين، مشيرة الى انهم نجحوا السنوات الدراسية لاكثر من 15 سنة على التوالي مطالبين بالانتداب على غرار الدفوعات السابقة ولا عقود ولا تعاقد.واكدت محدثتنا انها تعمل كاستاذة نائبة في الانقليرية منذ 18 سنة مطالبة بانتدابها... مبينة ان شعبة الانقليزية لم تأخذ حظها بسبب اعادة التوظيف.