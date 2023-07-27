الاستاذة النواب يحتجون امام وزارة التربية

نظم صباح اليوم الاساتذة النواب الدفعة الرابعة من اتفاقية وزير التربية السابق محمد الحامدي وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية من اجل التسريع في تنزيل دفعة 2023 ...
وفي تصريح لباب نات اكدت الاستاذة النائبة اسماء المزوغي ان الدفعة المذكورة تحوم حولها الضبابية، مطالبين باستكمال الاتفاقية التى تنص على انتداب اربعة دفوعات ايمانا منهم باستمرارية الدولة ،مؤكدة انهم يرفضون سياسة العقود التى استنزفت طاقتهم مؤكدة انهم لم يعد لهم في العمر بقية خاصة وانهم تجاوزوا الاربعين، مشيرة الى انهم نجحوا السنوات الدراسية لاكثر من 15 سنة على التوالي مطالبين بالانتداب على غرار الدفوعات السابقة ولا عقود ولا تعاقد.
واكدت محدثتنا انها تعمل كاستاذة نائبة في الانقليرية منذ 18 سنة مطالبة بانتدابها... مبينة ان شعبة الانقليزية لم تأخذ حظها بسبب اعادة التوظيف.
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