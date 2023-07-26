25 جويلية:سقط النظام... ولم تسقط المنظومة…!

بقلم حاتم بولبيار
قبل سنتين من الآن كادت البلاد أن "تغرق" في عجزها التام: نقص على جميع المستويات، إحتياج في جميع المرافق الضرورية للحياة، شباب يهاجر بالآلاف، شباب يستثمر في الموت يرمي بنفسه إلى البحر على حياة أشبه بإنتحار بطيئ، أدمغة تهاجر، موتى الكوفيد يتزايدون. فشل لكلّ الأجهزة السياسية في مجابهة الأزمة. وعجز الدولة عن إيجاد المخرج خارج مفاوضات تقليدية مع صندوق النقد الدولي من أجل انقاذ ميزانية 2022. ينضاف الى ذلك بلاغ وزارة المالية آنذاك عن وصول الديون التونسية إلى 102.1 مليار دينار سنة 2021 أي 81.47 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن كانت 67.9 بالمائة سنة 2019 . والمواطن في حالة إحباط ويأس يتوق إلى أيّ وعد أو حلّ أو نقطة ضوء يتسلّل من خلالها ومجدّدا للحياة والبقاء. لهذا ما كان له من خيار سوى "التصفيق" لقرارات قيس سعيد آنذاك وهو يعتقد أنّه المنعرج الحقيقي لإخراجه من الأزمة.
قبل سنتين من الآن كادت البلاد أن "تغرق" في عجزها التام: نقص على جميع المستويات، إحتياج في جميع المرافق الضرورية للحياة، شباب يهاجر بالآلاف، شباب يستثمر في الموت يرمي بنفسه إلى البحر على حياة أشبه بإنتحار بطيئ، أدمغة تهاجر، موتى الكوفيد يتزايدون. فشل لكلّ الأجهزة السياسية في مجابهة الأزمة. وعجز الدولة عن إيجاد المخرج خارج مفاوضات تقليدية مع صندوق النقد الدولي من أجل انقاذ ميزانية 2022. ينضاف الى ذلك بلاغ وزارة المالية آنذاك عن وصول الديون التونسية إلى 102.1 مليار دينار سنة 2021 أي 81.47 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن كانت 67.9 بالمائة سنة 2019 . والمواطن في حالة إحباط ويأس يتوق إلى أيّ وعد أو حلّ أو نقطة ضوء يتسلّل من خلالها ومجدّدا للحياة والبقاء. لهذا ما كان له من خيار سوى "التصفيق" لقرارات قيس سعيد آنذاك وهو يعتقد أنّه المنعرج الحقيقي لإخراجه من الأزمة.
وبعد سنتين والآن وهنا ونحن نحتفل بالذكرى 66 من عيد الجمهورية وتاريخ بورقيبيي في تخليص تونس من الاستعمار وقيام النظام الجمهوري وذاكرة تتطلّع إلى ماضيها و في الجانب الآخر: الجمهورية التي يعدنا بها الرّئيس ومن الجانب البعيد جدا مواطن يعيش أزمة في حالة من اليأس والإحباط. لا يختلف اثنان في أنّ التونسي فقد ثقته في التغيير والتنمية بفقدانه الثقة في كلّ الطبقة السياسية ونتحمّل كلنا المسؤولية والانتخابات الأخيرة وغياب الموطن عنها يؤكد هذا الإحباط.
في كلّ هذا سؤالنا: من ينتشل المواطن التونسي من حالة الإغتراب التي يعيشها وهو في وطنه، من حالة اليأس والإحباط، كيف يتحقّق الاستقلال الحقيقي والتام والتحرر من أزمات تغرق البلاد في التبعية و"الاستعمار" المالي والإقتصادي؟
كان يا ماكان في 25 جويلية 2021
كان خطابا حمّالا الكثير من الآمال والوعود لإنقاذ تونس، ذاك الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة الإحتفال بعيد الجمهورية في 25 جويلية 2021 وكان أغلب التونسيين آنذاك يتطلّعون إلى نقطة ضوء تؤمّن لهم إمكانات التغيير والخروج من الأزمات المتراكمة و"المتراصّة".
لقد وعد قيس سعيد بإنقاذ تونس وعلّق التونسيون آمالهم على الـ25 جويلية الجديدة التي "صنعها" قيس سعيد وظنوا أنّها مخرجهم من الأزمات المتراكمة آنذاك. بل إعتبر رئيس الجمهورية أنّ قرارت 25 جويلية من المعجزات وقال : " إتخذت القرار بيني وبين نفسي بعد زيارة أدّيتها يوم 24 جويلية إلى مستشفى بمدينة الرديف ولم أجد لا ماء ولا كهرباء ولا أكسجين ...إتخذت هذا القرار لتصحيح المسار."
واليوم تمرّ سنتان على 25 جويلية برمزيّته التاريخية الجديدة التي صنعتها الشخصية السياسية الجديدة (قيس سعيد) والخوف يتملّك الشارع التونسي ليس من أن ينقطع التيار الكهربائي من أحد المستشفيات بل الخوف من انقطاعه في كامل تونس والخوف من الموت عطشا في ظل الأزمة المائية التي تأتي في سياق عنوانه الأكبر : كيف يمكن تحصيل الإحتياجات الأساسية لحياة كريمة؟
فعلا، لم تعد أزمة الماء والكهرباء مقترنة بفضاء محدّد أو منطقة نائية بل صارت الأزمة شاملة وصارت كامل البلاد أشبه بالمنطقة النّائية.
تعجز الدّولة اليوم عن توفير القهوة والسكر والزيت والأرز والفارينة ولا ننسى أزمة الحليب سابقا.
قراءة في السياق السياسي التونسي وتأثيره على التنمية
تتغيّر الأنظمة بينما تبقى المنظومة ذاتها هي القائمة. لكن أيّ تعريف للمنظومة في السياق السياسي التونسي؟
إنّها شبكة علاقات تفاعليّة بين المنظومة الرّأسمالية المحلية المرتبطة بمصالح أجنبية تستند هذه الشبكة على طبقة داخل أجهزة الإدارة التّونسية. فمن مجموعة 645 ألف موظف هناك قرابة 7 آلاف موظف سام و1500 مدير عام أو خطّة مماثلة و2700 مدير و3000 بين كاهية مدير أو رئيس مصلحة.
لنتّفق من البداية أنّه لا يمكن ضمان التغيير وبلوغ التنمية دون التغيير العميق في المنظومة القائمة والتي لو قارناها مع كلّ الأنظمة المتعاقبة سنجد أنها ليست في معزل عن تقاليدها وأصولها. ونقصد بالأنظمة المتعاقبة : نظام البايات والنظام الملكي (1705/1881) والنظام الملكي والنظام الإستعماري الفرنسي 1881 /1957 ) والجمهورية الأولى والنظام والبورقيبي 25 جويلية 1957 الى 7 نوفمبر 1987 ثم نظام بن علي من 87 إلى 14 جانفي 2011 إلى حين بلوغنا النظام الحالي والذي على الرّغم من أنه يدافع في الظاهر عن الدولة القانون والانتقال الديمقراطي فإن ما يمكن ملاحظته تواصل مفهوم الديمقراطية منحصرا في تونس يقوم على الديمقراطية الكلاسيكية والتي لا تتعدى صندوق الإقتراع وحق الناخب في الإنتخاب . في حين أن النقاش الحرّ في الفضاء العام والعلني هو من أساسيات الديمقراطية والتي يحاول قيس سعيد صد كل الأبواب أمامها خاصة بالقوانين التي تضيق الخناق على حرية التعبير مثل المرسوم 54.
لكن هل سيتمكن نظام قيس سعيد من "إنجاح" مرحلة الإنتقال الديمقراطي ومن ثمة تحقيق التنمية التي تتطلّع لها تونس، بنفس تقاليد المنظومة القائمة؟
لنتوقّف إذن عند حصيلة النظام لسنتين بعد 25 جويلية 2021، فنلاحظ أوّلا أنّ الغياب الواضح أو إن صحّ التعبير تغييب منظمة الأعراف l’UTICA إذ تحوّلت إلى "المنظمة الصامتة" وهو ما يجعلنا نتساءل هل هو تغييب صمت أو هناك سلطة ما تفرض على هذه المؤسسة العريقة التخلّي عن موقعها داخل دائرة المنظومة.
على مستوى الإدارة العميقة: مما لا شك فيه أنّ البيروقراطية طاغية وسلطة الإدارة واضحة في تسيير الدولة فغالبية الوزراء وقع إختيارهم من الطبقة الإدارية.
أما على مستوى القوى الناعمة فالمستجد الأكبر هو إضعاف الإتحاد والمنظومة الإعلامية من خلال مرسوم 54 . إجمالا المنظومة العميقة وقع إضعاف أحد مكوّناتها ولكنها صامدة ولم تتزعزع.
ماهي الحصيلة الاجتماعية؟
سنعتمد على ثلاث مؤشرات للإجابة عن هذا السؤال: نسبة البطالة والمقدرة الشرائية والخدمات العمومية من تربية وصحة)
بالنسبة لمؤشر البطالة في 25 جويلية 2021 كان 18.4 بالمائة حسب المعهد الوطني للإحصاء وآخر رقم حسب نفس المصدر في 2023 كان 16.1 بالمائة. يبدو في الظاهر أن النظام الجديد قد حسّن من مؤشر البطالة لكن عندما نتمعّن في الأرقام نجد هذا التراجع في نسبة البطالة هو ناتج عن تراجع عدد النشيطين من 4.141 مليون في الثلاثي الثالث لسنة 2021 الى 4.078 اليوم . ويفسّر هذا التراجع بالتراجع الديمغرافي من 110 آلاف نسمة سنة 2017 إلى 40 ألف نسمة سنة 2022.
ومن جهة أخرى، تراجع عدد النّشيطين يفسر بظاهرة الهجرة النظامية وغير النظامية من بينهم 40 ألف مهندس و5000 ألف طبيب الخمس سنوات الأخيرة. أمّا فيما يخص المقدرة الشرائية فهي في تراجع مع تسجيل نسبة تضخّم تصل إلى 10 بالمائة وحسب المعهد الوطني للإحصاء فإن 95 بالمائة من الأسر الفقيرة خفضت معدّل إستهلاكها الغذائي حسب دراسة قام بها في ماي 2023.
والدولة ذاتها تعترف بهذا الانحدار في المقدرة الشرائية. ففي قانون المالية لسنة 2023، رفعت الدولة في عدد العائلات المعوزة من 268 ألف سنة 2021 إلى 320 ألف سنة 2023. ورفعت المنحة من 180 د إلى 220 د شهريّا وهذا اعتراف ضمني بمزيد اهتراء الطبقة الوسطى واكتساح الفقر أكثر عدد من التونسيين. وارتفعت نسبة الفقر من 13.8 بالمائة إلى 16.6 بالمائة.
ناهزت قيمة الديون في شكل رقاع الخزينة لسنة 2023 قيمة 24 مليار دينار في 12 جويلية 2023 مقابل 19.8 مليار دينار سنة 2022.ووقعت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ووزير المالية السعودي محمد جدعان الخميس 20/7/2023 بقصر الحكومة بالقصبة على اتفاقية قرض ميسر بـ 400 مليون دولار واتفاق منحة بـ100 مليون دولار. أمّا الواقع الاجتماعي فيستثمر عشرات الآلاف من الشباب في "الموت" (الحرقة) ويدرس ويستقرّ الآلاف من الشباب الآخرين خارج تونس والبقيّة يعيشون على أمل الهجرة. وفي المقابل يطمح رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى تأسيس مؤسسة مالية عالمية. وأمّا السؤال: أي مؤسسة قد توفّر الإحتياجات الأساسية للتونسيين؟
كانت الحاجة النفسية للتغيير في سياق ارتفاع ضحايا الأزمة الوبائية الكوفيد19 أيضا وارتفاع نسبة الفقر والعجز التام للعائلات التونسية وعجز الدولة عن إدارة هذه الأزمات. هذا الواقع، جعل الناس يهللون لقرارات قيس سعيد قبل سنتين اذ شكّلت "الصدمة" والرجة التي طمأنت الشارع التونسي إلى إمكانية أن تنقلهم إلى التغيير. حتى أنّ بعضهم أعتبره منعرجا لثورة جديدة وبناء جمهورية جديدة. ولكن ما نراه اليوم من حالة جمود واضحة واستكانة لعجز في المرافق الضرورية لتحقيق حياة كريمة. يجعلنا نتساءل لماذا نخيب في كلّ مرة وتونس قادرة بكفاءاتها أن تشقّ أصعب الطرق وتخوض أكثر المعارك تعقيدا وأكبرها؟ أليس لأنّ كلّ شخصية سياسية تعتلي مسرح قرطاج تنسى أن القرار تشاركيا وأنه لا يمكن النجاح دون ديناميكية المجموعة ودون مستشارين واستراتيجيين قادرين على وضع مشاريع وسياسات عامة في كافة المجالات؟ ألا يفترض الواقع الجديد وسياق التغيير السريع الحاصل ونحن في عصر الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي ، ألا يفترض ذلك تثوير أفكارنا وضخ روح جديدة بتشريك الشباب في صنع القرار؟
ليس الإشكال في طبيعة النظام بل في مقوّمات النظام وفي السياسات العامة وهذا لا يكون إلاّ بالوعي بأهمية دعوة الكفاءات في مختلف المجالات وتشريكها جديا في القرارات. فلا يمكن أن يكون العمل الفردي كافيا على تسيير الدولة.
والنقطة التي لا تقلّ أهمية عن ذلك هو معالجة الشلل التام في الاستثمار المحلي والخارجي من خلال مبادرات جريئة حقيقية وهذه مسؤولية الحكومة والوزراء والذين الى اليوم لم يبرهنوا على استعدادهم لذلك. وندعو رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التدخّل العاجل ومحاسبة حكومة نجلاء بودن أوّل المتخاذلين في خدمة اقتصاد البلاد وتعميق الأزمة. وإعادة هيكلة الإدارة وإصلاحها بتركيز خطة مستشار سياسات عمومية في كل الإدارات التونسية يتولّى إعداد سياسات عمومية بما فيها مخططات إستباقية لحلحلة الأزمات. وعدم المخاطرة بصورة تونس خارج حدود الوطن . تونس رمز السلام والتسامح ومعروفة بمرونة ولين شعبها: فلا تجعلوا منها أرضا للتمييز والعنصريّة والتفرقة.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 270501