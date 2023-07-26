25 جويلية:سقط النظام... ولم تسقط المنظومة…!

بقلم حاتم بولبيار



قبل سنتين من الآن كادت البلاد أن "تغرق" في عجزها التام: نقص على جميع المستويات، إحتياج في جميع المرافق الضرورية للحياة، شباب يهاجر بالآلاف، شباب يستثمر في الموت يرمي بنفسه إلى البحر على حياة أشبه بإنتحار بطيئ، أدمغة تهاجر، موتى الكوفيد يتزايدون. فشل لكلّ الأجهزة السياسية في مجابهة الأزمة. وعجز الدولة عن إيجاد المخرج خارج مفاوضات تقليدية مع صندوق النقد الدولي من أجل انقاذ ميزانية 2022. ينضاف الى ذلك بلاغ وزارة المالية آنذاك عن وصول الديون التونسية إلى 102.1 مليار دينار سنة 2021 أي 81.47 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بعد أن كانت 67.9 بالمائة سنة 2019 . والمواطن في حالة إحباط ويأس يتوق إلى أيّ وعد أو حلّ أو نقطة ضوء يتسلّل من خلالها ومجدّدا للحياة والبقاء. لهذا ما كان له من خيار سوى "التصفيق" لقرارات قيس سعيد آنذاك وهو يعتقد أنّه المنعرج الحقيقي لإخراجه من الأزمة.





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