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أنس جابر تنسحب من المشاركة في دورة مونتريال الكندية

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 11:01 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن منظمو دورة مونتريال الكندية للتنس عن إنسحاب التونسية من المشاركة في الدورة بسبب إصابة على مستوى الركبة.
وستكون التشيكية ليندا نوسكوفا بديلة لجابر في الجدول النهائي للدورة.
أنس صرحت للموقع الرسمي للدورة "أشعر بالحزن لأني مجبرة على الإنسحاب ،وأتمنى العودة للعب أمام أنصاري هنا السنة المقبلة.لكم كل حبي".
فاليري تيترولت مديرة الدورة قالت : " نشعر بخيبة أمل لأن أنس لن تكون معنا هذا العام. إنها موهبة إستثنائية ، تحظى بتقدير كبير من قبل المشجعين ولكن أيضا من قبل مجتمع التنس بأكمله".
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