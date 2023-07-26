Babnet

سيدي حسين... مفتش عنه يقتل أب ل4 أطفال بسكين ويطعن اخرين

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 09:20 قراءة: 0 د, 24 ث
      
شهدت منطقة سيدي حسين اول امس جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها بائع فريب متزوج واب لأربعة أبناء حيث ازهق له روحه منحرف مفتش عنه ومن ذوي السوابق العدلية .

وقد تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف الجاني وبالتحري معه اكد ان الضحية رفض تمكينه من مبلغ 8 دنانير فنشب خلاف بينهما وقام بطعنه بسكين،مؤكدا انه طعن شاب اخر بسكين لما اعترض سبيله وطلب منه تمكينه من المال الا انه رفض مشيرا الى انه طعن أيضا مواطن اخر بنفس الطريقة ولنفس السبب ...


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270485


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 26 جويلية 2023 | 8 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:33
16:15
12:33
05:20
03:36
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet32°
29° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
33°-23
42°-25
40°-29
38°-28
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (24 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39864 DT        1$ =3,05642 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juil)   671,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*