سيدي حسين... مفتش عنه يقتل أب ل4 أطفال بسكين ويطعن اخرين

شهدت منطقة سيدي حسين اول امس جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها بائع فريب متزوج واب لأربعة أبناء حيث ازهق له روحه منحرف مفتش عنه ومن ذوي السوابق العدلية .



وقد تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف الجاني وبالتحري معه اكد ان الضحية رفض تمكينه من مبلغ 8 دنانير فنشب خلاف بينهما وقام بطعنه بسكين،مؤكدا انه طعن شاب اخر بسكين لما اعترض سبيله وطلب منه تمكينه من المال الا انه رفض مشيرا الى انه طعن أيضا مواطن اخر بنفس الطريقة ولنفس السبب ...

