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بمناسبة عيد الجمهورية... تمتيع 1611 محكوما عليهم بالعفو الخاص

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 18:56 قراءة: 0 د, 9 ث
      
بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمتيع 1611 محكوما عليهم بالعفو الخاصّ ممّا يؤدّي إلى سراح 401 سجينا منهم، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية في بلاغ لها.


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