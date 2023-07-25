بمناسبة عيد الجمهورية... تمتيع 1611 محكوما عليهم بالعفو الخاص

بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمتيع 1611 محكوما عليهم بالعفو الخاصّ ممّا يؤدّي إلى سراح 401 سجينا منهم، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية في بلاغ لها.