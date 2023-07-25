ناجي جلول: عوض الإستثمار في تجهيزات مقاومة الحرائق نستقطب في الفنانين بالاورو والدولار

وعلى مدى الأيام الماضية، قاومت أجهزة الدفاع المدني براً وجواً الحرائق المشتعلة في جبال منطقة ملولة على الحدود الجزائرية. وبعدما خمدت، عادت لتشتعل مجدداً وبحدة أكبر يوم أمس الاثنين الأمر الذي استوجب الإخلاء الشامل للمنطقة من كل سكانها.وقالت وزارة الدفاع التونسية إن "الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية تدخلت الاثنين لنجدة وإنقاذ أهالي منطقة ملولة بعد اشتعال النيران بالمنطقة من جديد". وأكدت في بيان أن "المروحيات العسكرية واصلت طلعاتها الجوية بالمنطقة وتدخلت بمنطقة بوترفس على مستوى المستشفى الجهوي وبالقرب من مطار طبرقة في 8 مناسبات. ومع تواصل اشتعال النيران، تم استعمال الطائرة العسكرية C130 المجهزة بمواد سائلة خاصّة يتم رشّها لإطفاء النيران ومحاصرتها والحدّ من تقدّمها". وأكدت أن "زوارق التدخل السريع التابعة لجيش البحر تدخلت لإجلاء المواطنين عبر البحر".واقتربت الحرارة في تونس يومي الاثنين والثلاثاء من 50 درجة حتى في شمال البلاد، بزيادة تتراوح بين ستّ وعشر درجات عن المعدل الموسمي، ما تسبب في انقطاع الكهرباء تزامناً مع اندلاع الحرائق التي أججتها ووسعت رقعتها رياح الشهيلي الجنوبية.بالإضافة إلى الحرائق في المناطق الغابية، تسبب الحر كذلك في اندلاع حرائق محاذية لخطوط نقل الكهرباء في تونس. وأثرت هذه العوامل الإسثنائية على مستوى توزيع الكهرباء، واضطرت الأجهزة المعنية إلى اللجوء الاضطراري والاستثنائي إلى القطع الجزئي للأحمال للحفاظ على سلامة شبكة الكهرباء.وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية في بيان إنها "تسخر كافة إمكانياتها اللوجستية وفرقها الفنية في كل فروعها بكامل تراب الجمهورية، من أجل التدخل السريع كلما اقتضت الحاجة لذلك لضمان الحد الأقصى من استمرارية هذا المرفق العام".كذلك، أعلنت سلطات تونس نهاية الأسبوع الماضي اضطرارها إلى تقسيط الكهرباء تفادياً لأعطاب كبيرة، نتيجة موجة الحر العالية التي تمر بها البلاد، وتسجيل أرقام قياسية جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت 4825 ميغاواطاً.