عبيد البريكي :خيوط المؤامرة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بدأت تنكشف

اكد السياسي والنقابي عبيد البريكي في تصريح " لباب نات"على هامش حضوره الندوة التى نظمها التيار الشعبي بمناسبة احياء الذكرى العاشرة على اغتيال الشهيد محمد البراهمي ان خيوط المؤامرة في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بدأت تنكشف وتتضح، وذلك بعد مسار 25 جويلية الذي كان من اهدافه تطهير القضاء وارساء قضاء مستقل وعادل ولا يأتمر باوامر اي طرف سياسي ،مبينا ان القضاء وبعد ان شرع في العمل بجدية انكشف أخطبوط المؤامرة والمورطين في ملف الاغتيالات من بينهم وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي الذي صدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن أول أمس على ذمة ملف اغتيال الشهيدين، مؤكدا ان خيوط المؤامرة كشفت ايضا عن ملفات التسفير الى بؤر التوتر.



واضاف البريكي انه اليوم هناك قضاء اوكلت له مهمة الكشف عن ملفات الاغتيالات والفساد والارهاب والتهريب وقد انطلق في العمل ونجح في تفكيك ذلك الأخطبوط الذي كان طاغيا قبل مسار 25 جويلية.





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وأكد البريكي ان موعد كشف الحقيقة كاملة قد قرب خاصة اثر الإيقافات التى شملت قيادات من النهضة على راسها زعيمها راشد الغنوشي أو المحسوبين عليها كالقاضي البشير العكرمي وفق تصريحه.

