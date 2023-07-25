Babnet

ياسين العياري: " كي كنا نحكيو على البيئة وشح الماء كنتم مهتمين بشطحات عبير موسي وسامية عبو"‎

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 10:40 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قال النائب السابق ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه عندما كانت حركة امل وعمل تتحدث عن البيئة ومخاطر الاحتباس الحراري وشح المياه كان جماعة عبير موسي وسامية عبو ينتقدوننا.

وكتب العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" كي كانت أمل و عمل تحكي على البيئة و الماء و الإحتباس الحراري و المناخ و التصحر..
...


كانوا جماعة سامية يحبوا على دليل إنا ماناش تابعين الغنوشي و جماعة عبير يشطحوا على إيقاع التهريج و الرداءة.

الغنوشي هانو في الحبس، سامية معادش عندها وين تدربك و لا عبير وين تشطح، الشمس هاي تاكل فيكم و لا عندكم لا أمل لا عمل..

قعدلكم تشوفوا شركة أهلية متع مظلات تضل على البشرية جمعاء، باش كي تبداو شادين صفوفا طويلة على جغمة ماء تلقاو باش تغطو روسكم.

حاولنا جركم للجنة بالسلاسل، لما ينفع الناس، لمستقبل ما خير، لكن، لا تحبون الناصحين.. تحبوا التدربيك و الشطيح!

فأشطحوا!


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270430


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
أول أوسو
الثلاثاء 25 جويلية 2023 | 7 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:16
19:34
16:15
12:33
05:19
03:35
الرطــوبة:
% 11
Babnet
Babnet44°
44° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-27
33°-26
33°-24
41°-25
39°-29
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (24 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39864 DT        1$ =3,05642 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juil)   671,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*