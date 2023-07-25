ياسين العياري: " كي كنا نحكيو على البيئة وشح الماء كنتم مهتمين بشطحات عبير موسي وسامية عبو"‎

قال النائب السابق ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه عندما كانت حركة امل وعمل تتحدث عن البيئة ومخاطر الاحتباس الحراري وشح المياه كان جماعة عبير موسي وسامية عبو ينتقدوننا.



وكتب العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" كي كانت أمل و عمل تحكي على البيئة و الماء و الإحتباس الحراري و المناخ و التصحر..



...





كانوا جماعة سامية يحبوا على دليل إنا ماناش تابعين الغنوشي و جماعة عبير يشطحوا على إيقاع التهريج و الرداءة.



الغنوشي هانو في الحبس، سامية معادش عندها وين تدربك و لا عبير وين تشطح، الشمس هاي تاكل فيكم و لا عندكم لا أمل لا عمل..



قعدلكم تشوفوا شركة أهلية متع مظلات تضل على البشرية جمعاء، باش كي تبداو شادين صفوفا طويلة على جغمة ماء تلقاو باش تغطو روسكم.



حاولنا جركم للجنة بالسلاسل، لما ينفع الناس، لمستقبل ما خير، لكن، لا تحبون الناصحين.. تحبوا التدربيك و الشطيح!



فأشطحوا!

