العلوي يشبّه محرز الغنوشي بزكرياء بوقيرة والغنوشي يردّ: أنا حاسس بيك حتى هوما 49 سخانة وليلة 25 جويلية‎





ولم يتأخّر رد الغنوشي الذي علّق على تدوينة العلوي ساخرا " هاكة علاش انبه من السخانة باش ما نشوفش الظواهر هذي..انا خايي بيك حتى هوما 49 درجة وليلة 25 جويلية زادة".

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نشر الاثنين 24 جويلية، النائب السابق عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي تدوينة ساخرة من المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي شبهه فيها بزكرياء بوقيرة.ولم يتأخّر رد الغنوشي الذي علّق على تدوينة العلوي ساخرا " هاكة علاش انبه من السخانة باش ما نشوفش الظواهر هذي..انا خايي بيك حتى هوما 49 درجة وليلة 25 جويلية زادة".

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وفي تدوينة أخرى قال الغنوشي "أرقام قياسية في ذكرى ليلة تاريخية..عندما تذوب الحرارة المجمدين.. هكذا تكون النتيجة" مشيرا الي ان العلوي منعه من التعليق في صفحته.



يذكر ان عبد اللطيف العلوي قام لاحقا بحذف تدوينته الساخرة من محرز الغنوشي.

