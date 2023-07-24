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رئيس الدولة يتحول الى مدينة طبرقة لمتابعة الوضع في الجهة بعد نشوب الحرائق مجددا بعدد من مناطقها

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 22:25 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تحول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين، مباشرة من العاصمة الايطالية روما إلى مدينة طبرقة بولاية باجة، في زيارة طارئة لمتابعة تطورات الوضع في الجهة، بعد نشوب حرائق بعدد من مناطقها، وللوقوف على مدى تقدم عمليات الاطفاء وكذلك عمليات إنقاذ وإسعاف وإجلاء المتضررين من الحرائق.

وقد حاصرت نيران الحرائق من جديد، بعد ظهر اليوم، قرية ملولة بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، بسبب موجة الحر التي تعرفها الجهة منذ أيام، وكذلك بسبب مخلفات الحرائق التي كانت نشبت بالجهة الأسبوع المنقضي.
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وتتضافر جهود الوحدات الأمنية من حماية مدنية وحرس وطني ومصالح الغابات، والوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية، للسيطرة على الحرائق وانقاذ المتضررين واجلائهم الى مراكز إيواء.

وبارح رئيس الدولة مساء اليوم العاصمة الايطالية روما، في أعقاب مشاركته في المؤتمر الدولي حول "التنمية والهجرة" وفي "قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية".


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