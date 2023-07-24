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أبناء شمس أف أم يطالبون رئاستي الجمهورية والحكومة بالتدخل العاجل لصرف أجورهم ومستحقاتهم

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 21:25 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يطالب العاملون في شمس أف أم رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن بالتدخل العاجل من أجل صرف أجور العاملين بالإذاعة بعنوان شهر جوان الماضي إضافة إلى بقية المستحقات المالية المتخلدة بالذمة.

ووفق بلاغ للاذاعة,دعى أبناء وبنات شمس أف أم رئاسة الجمهورية إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بضمان ديمومة واستمرارية الإذاعة وحقوق العاملين فيها، خاصة وأنهم لم يدخروا أي جهد للحفاظ على مؤسستهم رغم ظروف العمل الصعبة وتأخر صرف الرواتب ونيل المستحقات.


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